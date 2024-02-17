فيصل المينيون يثير الجدل بخضوعه للتجميل!

أثار المغني الجزائري فيصل الرايسي المعروف بـ”فيصل المينيون”، موجة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وفي التفاصيل، شارك المينيون، مع جمهوره على صفحته بأنستغرام التي يتابعه فيها 2 مليون شخص، تفاصيل خضوعه لإبر “البوتوكس”، التي تحارب التجاعيد وتعيد النضارة للوجه.

ونشر الفنان، مقطع فيديو من العيادة التي أخذ فيها إبر البوتوكس، وأرفقها بتعليق يوضح فوائد هذه الإبر.

وجاء في التعليق: “يمكن للرجال أن يتوقعوا اختفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد السطحية. ويجب أن تظهر الأخاديد العميقة أقل وضوحًا. يمكن أن يساعد البوتوكس في منع تَكون التجاعيد الجديدة بسبب الحركات المتكررة وتعبيرات الوجه”.

وتعرض الفنان لعدة تعليقات بسبب مشاركته مع جمهوره لهذا الفيديو، فمنهم من اعتبر أن الرجال لا يحتاجون لهكذا عمليات. فيما ذهب البعض الآخر للقول أن الأمر طبيعي فالكثيرون يلجؤون لهذه الإبر خصوصا وأنه فنان ويحتاج للظهور بأحسن صورة.

https://www.instagram.com/p/C3YLVmKrdJf/?hl=ar