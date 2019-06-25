“فيصل المينيون” يخطو خطوة جديدة بحياته الفنية ويبتعد عن الراي!

أعلن مغني الراي الشاب الجزائري، فيصل رايسي، المعروف بـ”فيصل المينيون”، عن دخوله في خطوة جديدة، بحياته الفنية.

وكتب المغني الشاب على صفحته الرسمية، بأحد مواقع التواصل الإجتماعي: “اليوم راني درت خطوة جديدة في حياتي الفنية وأمضيت عقد مع شركة أجنبية “فرنسية، إسبانية” للإنتاج و التوزيع”.

وتابع النجم الجزائري: ” راح نخرج شوية من مجال الراي إلى ستيل جديد، إنشاء الله يعجبكم، ادعولي ربي يوفقني ونقدر نوصل نشرف الجزائر عالميا … “.

وأورد مغني الراي: “أمضيت 3 سنوات رائعة معكم في الجزائر والمغرب العربي، وذكريات لن أنساها أبدا، الآن وصل الوقت وين داني المكتوب لوجهة أخرى باش نزيد نحقق نجاحات أكثر و أكثر”.

وتابع الفنان: “راني نكتب هاذ الرسالة و الدموع في عيني، لأنني رايح نتوحشكم بزاف بزاف، وما عليا إلا أن أشكركم، ونقوللكم كل هذا بفضلكم أنتم، شكرا شكرا شكرا جامي ننسى خيركم”.

وتفاعل محبوا الفنان، مع رسالته، وتمنى له الجميع، التوفيق في مشواره الجديد، وتحقيق المزيد من النجاحات.