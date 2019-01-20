فيصل المينيون يرد على تصريحات بدوي

بعد تصريح لوزير الداخلية، نور الدين بدوي، حمل فيه مسؤولية تزايد ظاهرة الحرقة لمغنيي الراي، رد المغني الشاب فيصل رايسي المعروف ب”المينيون”.

وقال المغني في مكالمة مع تلفزيون النهار” نحن صوت الشعب وأنا واحد منهم، قمت بغناء ما أعاني منه أنا شخصيا”.

وأضاف فيصل” ظاهرة الحرقة متواجدة منذ أن كنت صغيرا، وأذكر حادثة لجاري هاجر في سنة 1998، فهل سمع أغنيتي ماما تشاو؟..”

وختم المغني الشاب كلامه بقوله، أن الإنسان يجب أن يفكر في الأمور بواقعية.

وبالتالي يبقى رأي المغنيين أن الاحتكاك بالمجتمع، هو الذي دفعهم للغناء عن الحرقة.

وحسب رأي مختصة في علم الاجتماع والأسرة، فإن الأغاني تمس بصفة مباشرة شعور الشباب.

كما تتناول الأغاني وضعية الشاب الاقتصادية والاجتماعي، لذا يجب أن تكون هناك تحليلات لمضامين هذه الأغاني.