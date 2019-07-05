“فيصل المينيون” يعتذر لجمهوره الجزائري ويحذف الكليب الذي وصفوه بـ “الفاضح”

إعتذر المغني الشبابي الجزائري، المعروف في الوسط الفني باسم “فيصل المينيون”، لجمهوره عن كليبه الجديد، والذي لاقى استنكارا واسعا من طرف محبيه، كونه فاضح.

وقال فيصل المينيون في الفيديو الذي نشره على يوتيوب ” أعتذر لجمهوري الجزائري عن الكليب الذي أصدرته البارحة، حيث رأيت استنكارا وصدمة من طرف المتتبعين، والتي ربما قد تكون بسبب اللقطات غير اللائقة في الكليب”.

وأضاف “لم تكن غلطتي لوحدي، فقد قمت بإمضاء عقد مع شركة إنتاج أجنبية، وكان هدفي إصدار كليب راقي وتشريف الجزائر”.

وصرح أيضا “قام بإحضار فتيات أجنبيات، لهذا السبب ظهرن بلباس فاضح، هو بالنسبة لهم عادي، وهم من استكلفوا بكل شيء”.

وأشار “رأيت أن هذا الشيء ليس بعادي، لكن المنتج أقنعني أن هناك فتيات في الجزائر أصبحن يرتدين نفس الشيء وبصفة عادية، لكن وبعد أن فكرت وجدت أن فئة واسعة من جمهوري الذي يتتبعني عائلي وليس الشباب فقط، فقررت حذفه، وإعادة إطلاقه بالكلمات فقط”.