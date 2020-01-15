فيصل المينيون يعلن إختراق حسابه على سناب شات: حياتنا الشخصية معرضة للخطر!

أعلن النجم الجزائري فيصل الرايسي والمعروف فنيا بإسم”فيصل المينيون”، عن إختراق حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “سناب شات”.

وكتب الفنان على حسابة بانستغرام: “لقد تم إختراق حسابي على سناب شات، من طرف هاكر”.

وأورد النجم الجزائري: “إذا تعرض أي أحد منكم للسب أو شاهد شيئا غير لائق، اسمحولنا”.

واستهجن فيصل المينيون هذا الفعل قائلا: “رجعنا مستهدفين ومعرضين للإجرام الإلكتروني، وحياتنا الشخصية معرضة للخطر في أي لحظة”.

للتذكير، عرفت آخر أغاني النجم الجزائري فيصل المينيون نجاحا كبيرا، وتصدرت التوندونس على موقع الفيديوهات “اليوتيوب” بالجزائر، على غرار “Marwa” و”Hasta mañana”.

كما تم إستضافة الفنان، في عدة شاشات عربية كبيرة بالأيام الأخيرة، أين ظهر ببرامج فنية بقنوات الـ “MBC”، و”الحوار التونسي”.