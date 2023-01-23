فيصل ايبون: “مواجهة الكاميرون بمثابة النهائي بالنسبة لنا”

اعتبر لاعب منتخب النيجر فيصل ايبون، بأن المباراة التي ستجمعهم غدا الثلاثاء في مواجهة الكاميرون، نهائي آخر بالنسبة لهم.

وصرح اللاعب ايبون، في ندوته الصحفية: “ندرك ما ينتظرنا في مباراة الغد، وفيرقنا يتواجد في أفضل أحواله”.

كما أضاف: “بالنسبة لنا مباراة الغد هي نهائي آخر، سنعمل على تقديم كل ما لدينا لنكون في المستوى ونحقق التأهل للدور المقبل”.

يذكر أن منتخب النيجر للمحليين، يواجه غذا الثلاثاء نظيره الكاميروني، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.