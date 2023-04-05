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فيصل من فرقة إيوال: الڨصبة عندها مكانة في ففرقتنا ولازم علينا نحافظوا على تراثنا

بقلم النهار أونلاين
فيصل من فرقة إيوال: الڨصبة عندها مكانة في ففرقتنا ولازم علينا نحافظوا على تراثنا
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فيصل من فرقة إيوال: الڨصبة عندها مكانة في ففرقتنا ولازم علينا نحافظوا على تراثنا

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