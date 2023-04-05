قناة النهار فيصل من فرقة إيوال: هدف فرقتنا هو إيصال موسيقانا إلى كل العالم لهذا نعمل مع فنانين عالميين بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أفريل 2023 - 01:13 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hTaDf برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا غرداية : افتتاح أسواق توفر المواد الأساسية واسعة الإستهلاك بأسعار الجملة قناة النهار 17 مارس أمين بومدين: الموهبة وحدها غير كافية لإنشاء ممثل ناجح قناة النهار 02 أفريل صريح جدا: ريحة رمضان عند الجزائريين.. بين الماضي والحاضر قناة النهار 18 مارس شاهد فرقة إيوال يؤدون اغنية شاوية بطريقة رائعة قناة النهار 05 أفريل وزير التجارة يحل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية قناة النهار 27 مارس شارع السياسة: رئيس الجمهورية يعدل الحكومة .. تغييرات لبعث القطاعات المتعثرة قناة النهار 19 مارس برج باجي مختار: معاناة الموالين في تربية المواشي بالولاية ومطالب بتوفير بياطرة قناة النهار 18 مارس الشاب سمير يشعل بلاطو موسيقى late show قناة النهار 03 أفريل أقوى سلسلة فكاهية في رمضان... أنسبيكتور كمال قريبا على قناة النهار قناة النهار 15 مارس رمضان مع هشام cook / روتي اللحم بصلصة رهيبة 🥩🔥 وموس الشكولاطة سهلة ولذيذة🍫🍫 قناة النهار 23 مارس