“فيصل مينيون” يلتحق بنادي سي أس مونتريال الكندي

انتقل لاعب أف سي لافال الكندي كمال الدين مسعود رايسي الملقب بـ “فيصل مينيون” إلى فريق سي أس مونتريال الناشط في الدرجة الثانية الكندية.

ورسّم رايسي عقده الجديد لمدة سنة قابلة للتجديد.

وكان الملقب بـ “فيصل منيون” قد غادر الجزائر إلى كندا اين استقر هناك. و قرّر الإحتراف بناديأف سي لافال الذي فتح له أبواب التألق بشكل كبير.

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