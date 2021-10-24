فيضانات أغرقت السيارات والمباني.. ليلة بيضاء قضاها الجزائريون جراء الأمطار

تدخل عناصر الحماية المدنية، مساء يوم السبت، بالجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى من البلاد إثر التساقط الغزير للأمطار.

وحسب ما صرح به المكلف بالاتصال على مستوى الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، لقناة النهار. فبولاية الجزائر، تم تسجيل 138 تدخل. جراء الفيضانات التي أغرقت مؤسسات وسيارات ومنازل.

وانحصرت التدخلات في امتصاص مياه الأمطار وإنقاذ المواطنين العالقين بسياراتهم ومنازلهم.

وأوضح النقيب برناوي أنه تم تسجيل عدة تدخلات من أجل إنقاذ ومساعدة أشخاص محاصرين داخل سياراتهم. بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتم تسجيل فيضان مياه وادي بوجمعة تميم بين بلديتي بابا أحسن والدرارية. حيث تم إخراج سيارتين غمرتهما مياه الأمطار. بالإضافة إلى بعض الطرقات بكل من عين النعجة والقبة. وامتصاص المياه المتسربة بكل من حي البدر بالقبة وبئر خادم والدرارية وبابا أحسن.

انتشال جثة امرأة وآخر مفقود بالسحاولة في العاصمة

وقد انتشلت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم الأحد، جثة امرأة فيما لا يزال الشخص الثاني مفقودا. كانا على متن سيارة جرفتها وغمرتها مياه واد السحاولة بالجسر الأمريكي بباب حسن بالعاصمة.

وهران: إنقاذ شخص حاصرته مياه الأمطار ببئر الجير

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية، من إنقاذ شخص داخل سيارته حاصرته مياه الأمطار، بحي بلقايد ببلدية بئر الجر.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية أيضا أيضا من أجل إخراج 5 سيارات حاصرتهم مياه الأمطار. على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية حاسي مفسوخ.

كما سجلت الحماية المدنية، تسرب مياه الأمطار داخل 03 مساكن فوضوية في المكان المسمى راس فانكون بوهران.

المياه والأوحال يغلق الطريق الرابط بين قجال وسطيف

كما كشفت وحدات الدرك الوطني، أن إرتفاع منسوب المياه والأوحال تسبب في غلق الطريق الرابط بين قجال وسطيف.

وتم تسجيل صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 75 . في شطره الرابط بين قجال وسطيف بسبب تراكم الأوحال وارتفاع منسوب مياه الأمطار.

غليزان: أمطار طوفانية تغرق مدينة مازونة

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مستوى بلدية مازونة في فيضانات في إرتفاع لمنسوب المياه على مستوى الشارع الرئيسي.

ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية مع تسجيل تسربات لمياه الأمطار داخل بعض المنازل مع إنجراف بعض السيارات.

الأرصاد الجوية تحذر: أمطار رعدية على المناطق الوسطى والشرقية اليوم

وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها. من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الوسطى والشرقية.

وجاء في ذات التنبيه أن كميات الأمطار المتوقعة تتعدى 40 ملم محليا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. وصلاحية التنبيه إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد.

أما الولايات المعنية: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، سطيف، جيجل والبويرة.

وفي تنبيه آخر ستعرف ولايات شرقية أخرى استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30ملم محليا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. وهذا إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

أما الولايات المعنية: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة والطارف.