فيضانات إندونيسيا.. مقتل 613 شخصا ونزوح مليون آخرين!

توفي 631 شخصا، إثر الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا، فيما نزح مليون شخص.

ووفقا لإحصاء أصدرته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء، لا يزال 472 شخصا مفقودين. فيما أصيب 2600 آخرون في 3 محافظات في الجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل.

كما تأثر أكثر من 3.3 ملايين شخص بالفيضانات، وتم إجلاء مليون شخص ونقلوا إلى ملاجئ موقتة.

وأصبح مستوى الكارثة أكثر وضوحا منذ أن ضربت الأمطار الموسمية أجزاء واسعة من سومطرة الأسبوع الماضي. مما تسبب في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وغرق مناطق بأكملها.

كما أشارت تقارير إلى أن مقاطعة سومطرة الشمالية هي الأكثر تضررا حيث تم تأكيد وفاة 283 شخصا.

كما أعلن المسؤولون تسجيل 165 وفاة في سومطرة الغربية، و156 وفاة في مقاطعة آتشيه، في الطرف الشمالي لسومطرة.

وخلفت الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا خلال الأسبوع الماضي، مقتل حوالي 1200 شخصا، وفقدان المئات.