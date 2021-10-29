فيضانات العاصمة ..عبد الرحمان يروي قصة نجاته من مـ.ـوت محتم

سلطت قناة النهار الضوء على الشاب عبد الرحمان الذي كان حديث السوشل ميديا. بعد الفيديو الذي تم تداوله وهو يحاول إنقاض دراجته النارية.

طالع أيضا:

تدخل عناصر الحماية المدنية، بداية الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة بعد فيضانات التي اشتاحت عدة مدن أخرى من البلاد على إثر التساقط الغزير للأمطار.

وحسب ما صرح به المكلف بالاتصال على مستوى الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، لقناة النهار. فبولاية الجزائر، تم تسجيل 138 تدخل. جراء الفيضانات التي أغرقت مؤسسات وسيارات ومنازل.

بالمقابا انحصرت التدخلات في امتصاص مياه الأمطار وفيضانات وإنقاذ المواطنين العالقين بسياراتهم ومنازلهم.

وأوضح النقيب برناوي أنه تم تسجيل عدة تدخلات من أجل إنقاذ ومساعدة أشخاص محاصرين داخل سياراتهم. بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتم تسجيل فيضانات مياه وادي بوجمعة تميم بين بلديتي بابا أحسن والدرارية. حيث تم إخراج سيارتين غمرتهما مياه الأمطار. بالإضافة إلى بعض الطرقات بكل من عين النعجة والقبة. وامتصاص المياه المتسربة بكل من حي البدر بالقبة وبئر خادم والدرارية وبابا أحسن.

تمكنت مصالح الحماية المدنية، مساء أول أمس الأربعاء، من العثور على جثة المحامي الذي جرفته السيول بوادي السحاولة في العاصمة السبت الماضي.

ويتعلق الأمر بالمحامي مهدي زيتوني، والذي ظل في عداد المفقودين منذ مساء السبت الماضي، بعد الفيضانات التي عرفتها ولاية الجزائر العاصمة.

وكان الضحية والذي يبلغ من العمر 40 سنة، على متن سيارته عندما جرفته السيول.

وتم العثور على جثة الضحية، بحوش فيميناس التابع لبلدية الدرارية، أين كانت مردومة تحت الأوحال والأتربة والأشجار.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp