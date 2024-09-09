فيضانات بشار.. الشروع في عملية إحصاء المتضررين

تم صباح اليوم الاثنين، الشروع في عملية إحصاء المتضررين من آثار الفيضانات التي شهدتها ولاية بشار.

يأتي هذا تنفيذاً لتعليمات، ابراهيم مراد، وزير الداخلية، خلال زيارته إلى ولاية بشار رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والمتضمنة ضرورة التكفل بالمتضررين وإزالة كافة آثار الفيضانات في أحسن الآجال.

وحسب بيان الوزارة، تم الشروع في عملية إحصاء المتضررين، بتشكيل لجان إصغاء ومتابعة عبر جميع بلديات الولاية.

كما خصصت السلطات المحلية مكاتب لاستقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم.

وفي هذا الصدد، تتواصل عمليات امتصاص المياه و إزالة الأوحال إلى جانب فتح المسالك والطرق.