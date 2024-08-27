فيضانات تبسة.. مصرع طفل وإنقاذ 5 أشخاص ببئر العاتر

تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر، من إنقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين بمجرى واد الخنقة.

وشهد وادي الخنقة ارتفاع منسوب مياهه إثر الفيضانات التي شهدتها الولاية بسبب الأمطار الغزيرة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن 3 أشخاص كانوا عالقين داخل شاحنة، في حين اثنان كانا عالقين داخل سيارة، وقد تم إنقاذهم وإخراجهم وهم بصحة جيدة.

فيضانات .. انتشال جثة طفل من مجرى واد شعبة الكرم

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية بتبسة، من انتشال جثة طفل من واد شعبة الكرم.

وقد عثر على الطفل البالغ من العمر حوالي 16 سنة جثة هامدة بمجرى واد شعبة الكرم الذي شهد فيضانات أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، ببلدية ودائرة بئر العاتر، وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.

كما تم امتصاص مياه أمطار من داخل مركز البريد ببلدية بئر العاتر.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت من تشكل رعود وتساقط أمطار معتبرة محليا على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات سيدي بلعباس، سوق اهراس، تيسمسيلت، عين قزام، الأغواط. برج بوعريريج، المسيلة. برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، البيض. خنشلة، المدية، بسكرة، سعيدة، البويرة، اولاد جلال.

وستتساقط الأمطار على هذه الولايات بداية من الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل.