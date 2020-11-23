فيضانات تشلّ الطرقات.. ومنازل ومدارس تغرق في السيول بعنابة

انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي ينذر بكارثة حقيقية

غرقت، أمس، أغلب أحياء ولاية عنابة في الفيضانات وسيول الأمطار التي غمرت الكثير من الشوارع الرئيسية والمنازل وحتى المؤسسات التربوية، بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي والبالوعات.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لـ “النهار”، بأنه سجلت تدخلات خاصة بالتقلبات الجوية عبر كامل البلديات، وكانت أهمها عملية امتصاص للمياه المتراكمة، والتي أعاقت حركة السير بعدة طرق رئيسية في بلدية عنابة، على غرار شارع “بن عميور عبد القادر”، شارع “بوتياح صالح”، حي “برمة الغاز”، حي “المدينة القديمة”، حي “الريمد، وحي “8 مارس”، مع تسجيل غمر المياه لنفق “8 مارس” بسبب ارتفاع منسوب المياه، مما تسبب في غلقه ومنع حركة مرور المركبات على مستواه.

هذا وسجلت أيضا مصالح الحماية المدنية فيضانات في عدة مدارس ومؤسسات تعليمية، وتسببت في صعوبة دخول وخروج التلاميذ، مما تطلب التدخل لامتصاص المياه المتراكمة، خاصة على مستوى ثانوية “الصفصاف 2” زيغود يوسف، ابتدائية “سيبوس” إناث، وابتدائية “شيحاوي يوسف” بسيدي سالم في “البوني”.

وقد غمرت أيضا مياه الأمطار مداخل عدة عمارات وأعاقت حركة دخول وخروج المواطنين من مساكنهم، على غرار عمارات حي 280 مسكن في سيدي سالم، والحي الفوضوي “سيدي سالم”، وأيضا حي “غربي عيسى”، نتيجة تسرب المياه من الشعبة المحاذية، وأيضا على مستوى حي 850 مسكن في بلدية “البوني”، والسكنات المجاورة للمركز الصحي بذات البلدية، وحي “برقوقة” و440 مسكن في “حجر الديس” بسيدي عمار.

وعرفت بلدية “الحجار” غرق أغلب أحيائها، حيث تم تصنيفها كنقطة سوداء في انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي بالولاية، أين سجلت وحدات الحماية المدنية تدخلات على مستوى كل من 64 مسكنا في حي “عطوي”، “واد مبعوجة”، حي “الشومارا”، حي 364 مسكن، حي 110 مسكن، حي 436 مسكن، وقد وجد سكان كامل هذه المناطق صعوبة في التنقل مع غلق للطريق الرئيسي بسبب تراكم المياه.

كما سجل تدخل على مستوى حي “أحمد بوقصاص” في بلدية “برحال” من طرف عناصر الحماية المدنية مرفوقة بمصالح الدرك الوطني لامتصاص مياه الأمطار من مسكن عائلة اضطر كامل أفراد عائلتها المكونة من أبوين وأربعة أطفال لقضاء ليلة بأكملها متفرقين عند الجيران والأقارب، ليبلغ بذلك عدد الأحياء التي غمرتها المياه، 20 حيا في أربع بلديات بتراب الولاية.