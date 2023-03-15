فيضانات تضرب تركيا وتتسبب بمقتل ناجين من الزلزال

لقي 5 أشخاص مصرعهم، إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايتين دمرهما زلزال الشهر الماضي في تركيا.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، تسببت هذه الفياضانات في مقتل 5 أشخاص على الأقل، ووزادت معاناة آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.

وقال نعمان خطيب أوغلو محافظ إقليم أديامان، إن شخصا توفي في بلدة توت جنوب شرقي تركيا.

حيث جرفت المياه منزلا تقيم فيه مجموعة من الناجين من الزلزال، ولا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين.

وقال صالح أيهان حاكم ولاية شانلي أورفة لتلفزيون “هابر ترك”، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وفقد اثنان من رجال الإنقاذ من جراء الفيضانات.

وأجلت السلطات العديد من الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفه، حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.