فيضانات تين زواتين.. تشكيل خلية أزمة ولائية

أشرف والي ولاية إن قزام، نورالدين رفسة اليوم الأحد، على سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بمقر الولاية.

الاجتماعات تم في إطار المتابعة الحثيثة للوضعية الناجمة عن التقلبات الجوية والفيضانات التي مست دائرة تين زواتين.

وحضر كل الأمين العام للولاية بالنيابة، المفتش العام للولاية، مدير الطاقة والمناجم، مدير التجهيزات العمومية، مدير السكن، ومدير الصحة والسكان.

بالإضافة إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامنن مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مستخلف مدير التجارة، مستخلف مدير الري، ومدير مؤسسة سونلغاز. وأيضا مدير اتصالات الجزائر، ممثل الجزائرية للمياه، وممثل الديوان الوطني للتطهير.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد كل من مدير الحماية المدنية، ومدير الأشغال العمومية. وكذا رئيس دائرة تين زواتين بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تين زواتين.

وخلال هذه السلسلة من الاجتماعات، تم تشكيل خلية الأزمة واليقظة الولائية لمتابعة تطورات الوضعية ميدانيًا.

وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، مع تقييم حجم الأضرار، وإسداء تعليمات صارمة برفع درجة اليقظة، والتكفل بالمتضررين.

كما تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية، وضمان استمرارية المرافق العمومية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة لمواجهة استمرار التقلبات الجوية.

وأكد الوالي أن خلية الأزمة ستبقى في حالة انعقاد دائم، مع مواصلة التنسيق والمتابعة الميدانية على مدار الساعة إلى غاية العودة الكاملة للوضع الطبيعي.