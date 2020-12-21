فيضانات جيجل.. إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار

تمكنت، مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، من إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار على مستوى بلديتي الطاهير وجيجل.

كما تسببت الأمطار الغزيرة، التي تشهدها ولاية جيجل منذ ليلة الأحد الى الاثنين، الى ارتفاع قياسي لمنسوب وادي تاسيف بالطاهير.

وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت الخسائر الكارثية التي خلفتها سيول الأمطار الغزيرة.

وغمرت الأمطار التي تساقطت بكثرة على بعض مناطق جيجل، محطة المسافرين والعديد من المحلات بالمدخل الشرقي للولاية، بعض السكنات.

وتسببت سيول الأمطار بفيضان وادي القنطرة الذي جرف العديد من السيارات والشاحنات.