فيضانات سبتمبر الفارط.. أوامر رئاسية بتسوية المتضررين قبل نهاية السنة الجارية

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، مجهودات وزارة الداخلية بخصوص تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات سبتمبرالفارط في بعض الولايات. حسب بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في البيان، أنه عقب عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتقرير شامل تضمن تعويض 1564 عائلة عن تضرر الأثاث المنزلي والإلكتروني بقيمة 250 ألف دينار لكل عائلة، وصرف 824 إعانة مالية.

وفي إطار تأهيل 2960 مسكن تم منح 700 ألف دينار لكل عائلة إلى جانب إعادة إسكان 344 أسرة أخرى.

وفي هذا الصدد، ثمّن الرئيس مجهودات وزارة الداخلية ومختلف مصالح الدولة، في المُحافظة على تقليد الوقوف إلى جانب المواطنين في الأزمات والكوارث للتخفيف من معاناتهم بالسرعة المطلوبة في الأحوال الظرفية العصيبة.

كما أمر الرئيس بالإسراع في التسوية النهائية لهذا الملف مع نهاية السنة الجارية، إحصاء وتعويضا، شاملا لكل الحالات المتضررة عبر كامل الولايات المعنية.