فيضانات عارمة تغمر قرى وحقولا جنوبي فرنسا

تمكن عمال الطوارئ في جنوب فرنسا من إنقاذ مئات الأشخاص بعد أن حولت فيضانات مفاجئة طرقا وحقولا إلى أنهار وبحيرات.

وحسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية، فإن رجال الإنقاذ يبحثون عن شخص واحد على الأقل بعد تلقيهم معلومات تفيد بأنه مفقود. عقب الفيضانات، حيث شكلت الأمطار الغزيرة تهديدا للمنطقة اليوم الأربعاء.

وأوضحت السلطات الفرنسية أن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وبنى تحتية في بلدات وقرى بين مدينتي نيم ومونبلييه. فيما أكدت خدمة الطوارئ الإقليمية أن شخصا صعقته الكهرباء، لكنه نجا. كما تسببت المياه المتدفقة بانهيار سقف متجر.