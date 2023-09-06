فيضانات قوية في إسطنبول وأشخاص يفقدون أرواحهم

لقي شخصين مصرعهما أمس الثلاثاء جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في إسطنبول بتريكا التي تحولت شوارعها إلى أنهار.

وحسب تقارير إعلامية، فإن العاصفة الليلية تسببت في غمر محطة مترو جزئيا بالمياه. وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة.

وقالت السلطات بالمدينة إن شخصين لقيا مصرعهما.

وقالت خدمة الطوارئ التركية إن شخصين قتلا الثلاثاء وفُقد 4 آخرون بسبب الفيضانات في مدينة كيركلاريلي، شمال غربي البلاد.