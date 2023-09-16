إعــــلانات
أخبار العالم

فيضانات ليبيا.. الأمواج تجرف الجثث إلى شواطئ درنة

بقلم ع.ع
فيضانات ليبيا.. الأمواج تجرف الجثث إلى شواطئ درنة
  • 758
  • 0

أظهرت مشاهد حصرية لشبكة الجزيرة ، انتشال جثث لضحايا الفيضانات جرفتها المياه صوب شواطئ مدينة درنة المنكوبة شرقي ليبيا.

حيث تظهر المشاهد جثثا أعادها البحر إلى شاطئ المدينة بعد وفاة أصحابها جراء الكارثة. في حين تتواصل جهود فرق الطوارئ الليبية والأجنبية لانتشال مزيد من الجثث التي جرفتها المياه نحو الشاطئ.
وعملية التعرف على هويات الجثث التي انتهى بها المطاف على الشاطئ جارية، حسب ما نقلته الجزيرة في تصريح لعضو بالهيئة الليبية للإغاثة في درنة. وأشار ذات المسؤول إلى أن عدد ضحايا الفيضانات في المدينة ارتفع إلى 7700 قتيل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/tUsRO
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر