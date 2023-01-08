فيضانات مدمرة تجتاح أستراليا والجيش يتدخل

إجتاحت فيضانات عارمة شمال غرب أستراليا، مما أدى إلى معزل المئات من التجمعات والبلدات.

وتعمل طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأسترالي على نقل المئات من تجمعات عزلتها الفيضانات العارمة.

وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بولاية أستراليا الغربية الأسبوع الماضي جراء عاصفة مدارية.

وقال وزير خدمات الطوارئ بالولاية ستيفن داوسون للصحفيين في بيرث عاصمة أستراليا الغربية: “المياه في كل مكان”.

وأضاف الوزير: “يكابد الناس في كيمبرلي فيضانات كانت لا تتجاوز احتمالية حدوثها الواحد بالمئة.. إنها الأسوأ في أستراليا الغربية”.

وطمرت مياه الفيضانات مساحات تصل لخمسين كيلومترا في بعض المناطق وأنها “تغطي الأفق بأكمله”.

ونقلت رويترز عن هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، يوم الأحد، إن الفيضانات أدت إلى عزل بلدات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن معدل هطول الأمطار تراجع مع تحرك العاصفة السابقة شرقا إلى الإقليم الشمالي.

لكنه حذر من استمرار حدوث “فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية” في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية.