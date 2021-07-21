فيضانات مروعة تجتاح الصين وتُخلف 25 قتيلا

خلفت فيضانات عارمة اجتاحت مدينة تشنغتشو وسط الصين، 25 قتيلا لحد الساعة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعلنت السلطات المحلية، إجلاء نحو 200 ألف شخص، اليوم الأربعاء، جراء الأمطارا الغزيرة والفيضانات الكاسحة التي تسببت في انفجار سدود وارتفاع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان.

وقالت سلطات المدينة: “تم حتى الساعة السابعة صباحا في 21 جويلية إجلاء نحو 200 ألف شخص، وتأثر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة”.

وتوفي 12 شخصا، في تشنغتشو، من جراء سيول غمرت مترو الأنفاق.

واعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية.

وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، التي اجتاحتها فيضانات قياسية.