فيضان أقبية العمارات يحدث حالة طوارئ بحي 200 مسكن بتنس في الشلف

تسبب ظهر اليوم فيضان أقبية العمارات الواقعة على مستوى حي 200 مسكن بطريق شرشال بتنس القديمة في حصول حالة طوارئ وسط سكان الحي وخاصة بعد تسرب المياه القذرة إلى السطح وإنتشارها ببعض المسالك.

في ذات السياق طالب عدد من قاطني الحي المذكور بتدخل والي الولاية مسعود جاري قصد الوقوف على الحالة التي يتخبطون فيها منذ سنوات في ظل إنسداد قنوات الصرف وإمتلاء الأقبية بالمياه القذرة على الرغم من كل الشكاوي المرفوعة إلى القائمين أوبيجي الشلف.

حدث هذا في وقت تدخل فيه أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري لتصريف المياه القذرة من بعض الأقبية في خطوة إعتبرها قاطنوا الحي بالحل الظرفي بإعتبار أن خطر التسربات يرقى حسب تصريحاتهم قائما في ظل عدم تصليح الإنسدادات الحاصلة على مستوى الشبكة داخل الأقبية.

يحيى عزواو