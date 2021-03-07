فيضان وادي مكناسة: أزيد من 500 عون حماية مدنية للبحث عن المفقودين

كشف العقيد أحمد حساني المدير الولائي للحماية المدنية بولاية الشلف، أن عملية البحث عن المفقودين الذين جرفتهم السيول متواصلة.

وأضاف حساني في حديث للإذاعة الوطنية، أن مصالح الحماية المدنية تلقت على التاسعة ليلا بلاغا للبحث عن 4 مفقودين.

وأوضح حساني، أن المفقودين هم طفلين ورجلين، كما أن الوالي تنقل رفقة المدير العام للحماية المدنية لمكان الفيضان.

وأشار حساني إلى تجنيد أزيد من 500 عون حماية مدنية للبحث عن الأشخاص المفقودين.

وتسبب فيضان واد مكناسة في جرف ثلاث سيارات، وغلق الطريق الرابط بين الشرفة و بلدية أولاد بن عبد القادر.

بالإضافة إلى الطريق السيار “شرق – غرب” في شطره الرابط بين محول وادي سلي إلى محول المصالحة بلدية الشلف.

كما باشرت مديرية الأشغال العمومية للولايات وبعض المؤسسات بإزالة الأوحال وتم فتحها في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا.