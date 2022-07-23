قناة النهار فيض الروح / وإن لنفسك عليك حقا بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2022 - 16:55 فيض الروح شارك غرِّد أرسل 28 0 فيض الروح / وإن لنفسك عليك حقا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/WJj2i اقرأ أيضا هذه أول إمراة في تاريخ الشرطة الجزائرية تتولى منصب رئيس أمن ولاية قناة النهار 21 جويلية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل إلى مقام الشهيد ويضع اكليلا من الزهور قناة النهار 05 جويلية البليدة: انقطاع التيار الكهربائي يكبد التجار خسائر كبيرة..الخدامة خالصين والمدخول ماكاش قناة النهار 19 جويلية شاهد..القوات الخاصة تنفذ تمرين في القفز الحر بالمضلات من سماء شرشال قناة النهار 12 جويلية رياح قوية وتطاير كثيف للرمال في الجنوب الوطني 11 جويلية دفيد تيزانو : الشعب الجزائري هو الفائز في الألعاب المتوسطية..وهران في القلب قناة النهار 06 جويلية النعامة: النهار تزور العائلات المتضررة جراء الفيضانات في وقت متأخر من الليل قناة النهار 08 جويلية رئيس الوزراء الإيطالي : الجزائر أصبحت خلال الأشهر الأخيرة المزود الأول بالطاقة لبلادنا قناة النهار 18 جويلية جزائريون: عرض باهر وسيارات معدلة تثير حماس الجزائريين قناة النهار 18 جويلية سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !! قناة النهار 15 جويلية