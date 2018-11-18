فيغولي:”أنا فخور بهذا الفوز وأهديه للشعب الجزائري”

أكد لاعب المنتخب الوطني سفيان فيغولي أنه فخور بالفوز المُحقق أمسية اليوم الأحد ضد المنتخب الطوغولي.

وقال “فيغولي” في الندوة الصحفية التي عقدها رفقة “بلماضي” بعد نهاية اللقاء:”أشكر الطاقم الفني والمدرب جمال بلماضي الذي أعاد روح المجموعة للمنتخب الوطني”.

“بإمكاننا تقديم الأفضل في المستقبل.. نحن في تطور ملحوظ والأهم هو تأكيد نتيجة اليوم في اللقاء القادم ضد غامبيا”.

“يُمكن إعتبار مباراة اليوم مرجعية بالنسبة لنا لأننا لعبنا بالقلب.. أنا فخور بالفوز المحقق ضد الطوغو وأهديه لكافة الشعب الجزائري”.