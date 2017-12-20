فيغولي:”إسألوا حليش، بلكالام أو سليماني.. لم يكن هنالك فرق بيننا”

أبدى صانع ألعاب نادي غلطة سراي التركي، سفيان فيغولي، إستيائه من قرار الفاف الأخير حول اللاعبين المزدوجي الجنسية.

أين صرح، أمس، لموقع فوت ميركاتو قائلا:”تفاجئت لقرار الفاف حول اللاعبين المغتربين، وقلت بأنه يجب توضيح الأمر لأن هنالك أناس لم يفهموا شيء”.

كما قال أيضا:”بإمكانكم سؤال حليش، بلكلام أو إسلام سليماني، لم نقم يوما بالتمييز بيننا”، موضحا:”لم نفرق أبدا بين لاعب محلي وآخر مغترب”.

كما حذر فيغولي الفاف من عواقب قراره الأخير، كما أشار:”يجب شرح الأمور، لأن الكثير من الناس مستاؤون من هذا القرار”.