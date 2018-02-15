فيغولي:”ريد ستار فريق القلب ومن غرونوبل إنطلق الحلم”

أكد سفيان فيغولي لاعب “غلطة ساراي” التركي أن “ريد ستار” الفرنسي يُعتبر فريق القلب بالنسبة إليه لأنه بدأ مُمارسة كرة القدم هناك.

وقال “سوسو” في حوار مع الموقع الرسمي لنادي “ريد ستار” اليوم:”ناديي ريد ستار وغرونوبل لهم بصمة خاصة في فترة شبابي”.

“إنطلقت في ممارسة كرة القدم من بوابة ريد ستار الذي أمضيت معه على أول “ليسانس” ويُعتبر فريق القلب بنسبة إلي”.

وأضاف فيغولي:”في غرونوبل كانت بداية الحلم على أعلى مستوى وهناك بدأت أحلم بمسيرة إحترافية كبيرة وأمضيت على أول عقد إحترافي”.

“أمضيت 5 مواسم في غرونوبل وحققت معه الصعود لدوري الدرجة الأولى الفرنسي وهناك نضجت كرجل وكرياضي”.

وختم:”أفضل ذكرى لي في ضاحية سانت دوني أين ترعرعت هي تنقلي لملعب بويار رفقة شقيقي الأكبر لمشاهدة لقاء البرازيل وأندورا الودي قبل مونديال 1998″.

“كان الدخول لمشاهدة اللقاء ب50 فرنك فرنسي أنذاك.. كان الأمر مُذهلا أن أشاهد رونالدو، كافو وروبرتو كارلوس أمامي”.