فيغولي:”سعيد جدا بالعودة للتدريبات مع غلطة سراي”

باشر النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي التحضيرات تحسبا للموسم المقبل مع فريقه غلطة سراي التركي.

ونشر “سوسو” أمسية اليوم الخميس صورة من أول حصة تدريبية له مع الفريق الأحمر والأصفر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق نجم المنتخب الوطني الصورة بعبارة:”سعيد جدا بالعودة لتدريبات فريقي الخاصة بالموسم المقبل ولقاء زملائي اللاعبين”.