“فيغولي:”:شكرا زين الدين زيدان”

الرياضة
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“فيغولي:”:شكرا زين الدين زيدان” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن المدرب الفرنسي لفريق “ريال مدريد” الإسباني “زين الدين زيدان” هو المثل الأعلى للنجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي”.

هذا الآخير استغل مواجهة فريقه غلطة سراي التركي ضد الميرينغي من أجل التقرب من “زيزو” والتقاط صورة تذكارية معه.

“سوسو” نشر الصورة أمسية اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق بطل افريقيا رفقة الخضر الصورة بعبارة:”شكرا زيدان”.


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