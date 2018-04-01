فيغولي:”كان من المُهم الفوز اليوم للإقتراب من اللقب”

فيغولي في صورة تذكارية بعد لقاء اليوم

أكد اللاعب الجزائري سفيان فيغولي أن فريقه “غلطة سراي” كان أمام حتمية الفوز أمسية اليوم الأحد ضد طرابزون سبور.

في لقاء الأسبوع ال27 من الدوري التركي الممتاز الذي إنتهى بفوز زملاء “سوسو” بهدفين لهدف.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تصريح لفيغولي بعد اللقاء.

“كان من المُهم الفوز اليوم ضد فريق قوي مثل طرابزون سبور للعودة للصدارة والإقتراب من تحقيق اللقب”.

وكان فيغولي قد سجل الهدف الأول لفريقه الذي عاد لصدارة الدوري بفارق نُقطة واحدة عن الثاني “إسطنبول باشاك شهير”.