فيغولي:”لي ما يحبش الضغط ما يجيش للدوري التركي ولا يُخيفني الإرهاب”

قال النجم الجزائري “سفيان فيغولي” أن توقيعه لنادي “غالاتاسراي” كان بعد إقتناع شديد مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في تركيا لم تُخيفه.

وقال “سوسو” في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية اليوم:”إذا لا تحب الضغط لا تأتي لتقمص فريق ينشط في الدوري التركي”.

“في تركيا الأنصار يمنحونك الحب ويُطالبونك بتقديم كل مالديك فوق أرضية الميدان.. اللعب في الدوري التركي ليس أمرا سهلا”.

وأضاف فيغولي:”لم أختر الدوري التركي من أجل الأموال وإنما من أجل اللعب تحت الضغط والحضور الجماهيري الذي أحتاجه لتقديم الأفضل”.

وختم:”لم تُخيفني الأوضاع الأمنية في تركيا فإسطنبول مدينة جميلة وبعيدة كل البعد عن ما يُقال عنها في وسائل الإعلام وعائلتي مرتاحة هنا”.