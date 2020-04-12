فيغولي: “أتمنى أن نتمكن من إنهاء البطولة” !

أبدى “سفيان فيغولي”، نجم “غلطة سراي” التركي، عن رغبته الكبيرة في إنهاء الموسم في تركيا بأفضل طريقة ممكنة.

ويرى “سوسو”، أنه حتى وان تأخر موعد استئناف البطولة التركية، فلن يكون أمرا سيئا بالعكس لأن رغبة الجميع هي إنهاء البطولة.

وقال “فيغولي” في تصريحاته: “نحن واعون بكل ما يحدث، وأتمنى أن تصبح الأمور أفضل بكثير في الأيام المقبلة”.

وتابع: “تحسن الأوضاع، يعني أنه ستكون لدينا فرصة من أجل استئناف البطولة ومواصلة اللعب حتى وان تأخر موعد الاستئناف”.

يذكر أن الإتحاد التركي لكرة القدم، أكد أن البطولة ستتوقف إلى غاية بداية شهر جوان على الأقل بعد تفشي “فيروس كورونا”.