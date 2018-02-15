فيغولي: “أتمنى التتويج بالبطولة”

كشف الدولي الجزائري سفيان فيغولي، رغبته في التتويج بالبطولة التركية لهذا الموسم رفقة فريقه غلطا سراي، رغم إعترافه بصعوبة المهمة.

وصرح سفيان فيغولي:”سنواصل مشوارنا في البطولة بكل جدية لآخر دقيقة، وأتمنى أن تسير الأمور كما نريد التتويج بالبطولة نهاية الموسم”.

وأضاف:”كل مباراة مهة بالنسبة لنا، فزنا في المباراة الماضية على أنطاليا سبور، ونطمح للفوز في مباراتنا المقبلة أمام قاسم باشا”.

وبخصوص الفريق الذي يراه كمنافس أول لفريقه على اللقب صرح فيغولي:”هناك العديد، لكن علينا التركيز على ما يمكننا فعله، بدل الحديث عن المنافسين”.

ويتصدر زملاء سفيان فيغولي، تريتب الدوري التركي، بفارق نقطة عن الوصيف نادي اسطنبول، وبفارق ثلاثة نقاط عن فينر باتشي، صاحب المركز الثالث.