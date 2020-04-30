فيغولي: ” أحاول أن أكون أقرب إلى الله في رمضان”

أكد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي، أنه يحاول أن يقترب أكثر من لله خلال شهر رمضان الكريم، خصوصا في فترة الحجر المنزلي بعيدا عن عالم كرة القدم.

وأجرى فيغولي حوارا مطولا مع صحيفة ” فاناتيك” كشف من خلاله عن كيفية قضاء الحجر المنزلي في شهر رمضان قائلا:

“خلال شهر رمضان الكريم، أحاول أن أقترب أكثر من الله، وأن أكون أحسن شخص بطريقتي”.

“ماينقصني حاليا هو لعب كرة القدم مجددا أمام الجماهير، لكن كما يقال هناك بعض الإيجابيات في الحجر المنزلي، لأنني أقضي المزيد من الوقت رفقة عائلتي والأطفال، وأنا أحاول أن أعلم أطفالي وأنصحهم من أجل مصلحتهم في المستقبل”