فيغولي أحد أبطال “Star Wars”

في فيديو تحفيزي نشره الحساب الرسمي لنادي غلطة سراي عبر التويتر، ظهر الجزائري سفيان فيغولي وكأنه أحد أبطال المسلسل التلفزيوني الشهير « Star Wars ».

ويريد المدرب الجديد للفريق “فاتح تريم” تكوين فريق من المحاربين فوق أرضية الميدان من أجل تحقيق المبتغى في نهاية الموسم.

وكانت جماهي الفريق التركي قد أشادت بالمدرب “تريم” وأيضا باللاعبين وبالأخص “فيغولي” الذي يلعب بروح قتالية كبيرة.

من جهة أخرى، يريد المدرب “فاتح تريم” بداية قوية عندما يشرف على أول مباراة له عشية اليوم ضد “غوزتيبي”.