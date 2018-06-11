فيغولي: “أخيرا حققت حُلمي” !!

كشف الجزائري “سفيان فيغولي” عن الحلم الذي طال إنتظاره بالنسبة له كلاعب، قبل أن يتحقق هذا الموسم مع غلطة سراي التركي.

وقال فيغولي في حوار أجراه مع موقع “فوت ميركاتو”: “إنتظرت التتويج بأول ألقابي طويلا، كنت بحاجة إلى تحقيق هذا اللقب”.

وأضاف: “عندما كنت مع نادي فالنسيا الأمور كانت صعبة بمواجهة الريال والبارسا، وفي وست هام لم تكن الأولوية التتويج بالألقاب”.

وتابع: “أتيحت لي الفرصة مع غلطة سراي وأنا سعيد جدا بذلك، وكنا قريبين أيضا من التتويج بالكأس”.

وختم كلامه: “أخيرا أنا سعيد بتحقيقي أول لقب في مسيرتي”.