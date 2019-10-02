“فيغولي”: “أريد إسعاد الجماهير الجزائرية بالتأهل لمونديال قطر 2022”

أبدى “سفيان فيغولي” نجم “الخضر” تفاؤله الكبير بقدرة المنتخب الوطني بالتأهل لـ “كان 2021” والدفاع عن التاج والتأهل لمونديال قطر 2022.

وقال “سوسو” في تصريحات صحفية: “لقد فزت الموسم الماضي بكل الألقاب الممكنة مع النادي ومع المنتخب الوطني”.

وأضاف: “لازلت جائعا للألقاب أريد كتابة التاريخ مع نادي غلطة سراي ومع منتخب بلادي”.

وتابع: “مع الجزائر الأهداف واضحة وهي التأهل لنهائيات كأس إفريقيا 2021 و مونديال قطر 2022، لدينا القدرة لتحقيق ذلك”.

في حين ختم كلامه قائلا: “سنحاول إسعاد كل الجماهير الجزائرية في قادم المواعيد”.