فيغولي: “أريد التتويج بأحد الألقاب القارية مع غلطة سراي” !

الرياضة
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فيغولي: “أريد التتويج بأحد الألقاب القارية مع غلطة سراي” !
بقلم أمير بهلول

كشف النجم الجزائري “سفيان فيغولي” عن هدفه المقبل مع نادي “غلطة سراي” بعد أن توج بكل الألقاب المحلية.

وقال “فيغولي” في تصريحات صحفية: “لقد لعبت لمدة 6 سنوات في إسبانيا، وهناك ريال مدريد وبرشلونة، ولم يكن لنا التتويج في حضرتهما”.

وأضاف: “ما كان ينقص في مسيرتي هو التتويج بالألقاب، ولهذا السبب انضممت إلى غلطة سراي”.

وتابع: “أريد الفوز بالألقاب القارية مع المدرب “فاتح تيريم”، فهذا هو هدف الفريق المقبل”.

وختم كلامه: “يمكننا تقديم موسم مثالي في القارة الأوروبية اذا ما عززنا الفريق بأسماء قوية وخاصة بوجود جماهير كبيرة مثل جمهور فريقنا”.


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