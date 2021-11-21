فيغولي أساسيا رفقة غلطة سراي في مواجهة فنر بخشة

تواجد الدولي الجزائري سفيان فيغولي، ضمن التشكيلة الأساسية لنادي غلطة سراي، والتي ستواجه اليوم الأحد فنر بخشة.

وكشف الحساب الرسمي لنادي غلطة سراي، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، أين تواجد ضمنها اسم فيغولي.

وتأتي عودة لاعب الخضر، للتشكيلة الأساسية لناديه، في هذا الصدام القوي، بعد غيابه عنها في المباريات الماضية.

كما تعد هذه فرصة ثمينة لسفيان فيغولي، من أجل اقناع مدربه فاتح تيريم، للابقاء عليه ضمن تشكيلته الأساسية.