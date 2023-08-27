فيغولي أساسيا في مواجهة أنقرة

يشارك الدولي الجزائري سفيان فيغولي، اليوم الأحد، ناديه فاتح قرا، مباراتهم أمام أنقرة غوجو، ضمن الدوري التركي الممتاز.

وتواجد فيغولي ضمن التشكيلة الأساسية لناديه فاتح قرا، والتي تم الكشف عنها عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”.

ويعلق مدرب فاتح قرا، آماله على خبرة نجمه الدولي الجزائري، لحصد النقاط الثلاثة في في هذه المباراة.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع سفيان فيغولي وناديه فاتح قرا، بالضيف أنقرة غوجو، تدخل ضمن الجولة الثالثة من الدوري التركي الممتاز.