فيغولي :”أفضل المرور بأوقات صعبة مبكرا قبل التأهل إلى الأدوار القادمة”

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي ثقته الكبيرة في التأهل إلى الدور القادم على حساب منتخب موريتانيا رغم التعادل أمام بوركينافاسو.

وقال سفيان فيغولي في تصريح لقناة “بيان سبورتس” القطرية “الحرارة، لم أستطيع تحليل كل الامور التي حدثت في المباراة، قدمنا أداء جيد، و قدمنا شوط أول ممتاز، كما صنعنا عدد من الفرص وسجلنا هدفين”.

كما أضاف فيغولي “يجب أن نبقى إيجابيين، لكي نفوز بالمباراة المقبلة أمام موريتانيا”.

وأردف “سوسو” نجم الخضر في الأوقات الرائعة “مباراة السنغال، كانت بدايتهم بخمسة نقاط و فازوا بالكان، أفضل أن نمر بأوقات وظروف صعبة في بداية الأمر، قبل التأهل إلى الأدوار الأولى”.

كما ختم المحارب “لا نملك أي عذر من غير الفوز في المباراة المقبلة، حاليا لا يجب التفكير، في يدنا 3 أيام فقط و يجب العمل”.

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