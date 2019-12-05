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فيغولي أفضل عرب فالنسيا على مر التاريخ

الرياضة
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فيغولي أفضل عرب فالنسيا على مر التاريخ
بقلم إسماعيل عشاش

أختير الدولي الجزائري سفيان فيغولي، كأحسن لاعب عربي مر على صفوف نادي فالنسيا الإسباني، خلال تصويت أجراه أنصار هذا الأخير.

وتفوق الجناح الطائر على العديد من الأسماء العربية البارزة التي مرت على “الخفافيش”، وعلى رأسها مُواطناه رابح ماجر وموسى صايب.

وأوضح الحساب الرسمي للفريق الإسباني، على تويتر، بأن الجماهير إختارت “سوسو”، باعتباره قدم الكثير من الخدمات في قلعة “الميستايا”.

وقضى خريج مدرسة غرونوبل، ست سنوات كاملة مع الفريق الأسود والأبيض، قدم فيها عروضا مُحترمة ما بين الليغا ورابطة الأبطال.


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