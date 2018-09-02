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“فيغولي” أكبر المستفيدين من خسارة “غلطة سراي”

الرياضة
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“فيغولي” أكبر المستفيدين من خسارة “غلطة سراي”
بقلم أمير بهلول

تعرض نادي “غلطة سراي” التركي لهزيمة ثقيلة ضد نادي “طرابزون سبور” يوم أمس السبت أين انهزم برباعية نظيفة، في مباراة شهدت مشاركة “فيغولي” في آخر 10 دقائق.

فاتح تيريم يواصل تهميش اللاعب الجزائري كون هذا الأخير رفض الرحيل هو تخفيض راتبه مع الفريق التركي، لكن مع خسارة أمس قد تنقلب الأمور رأسا على عقب.

فالمدرب مطالب بالقيام بثورة داخل الفريق وهو ما يجعل حظوظ النجم الجزائري في العودة إلى مكانته الأساسية بعد التوقف الدولي.

يذكر أن “سوسو” سجل حضوره في قائمة المنتخب الوطني الذي سيدخل في تربص تحضيري لمواجهة منتخب غامبيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كان 2019.


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