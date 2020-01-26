فيغولي أمام فرصة لتحسين أرقامه مع الأسود

سينزل الدولي الجزائري سفيان فيغولي، رفقة ناديه غلطة سراي، اليوم الأحد، ضيوفا على فريق قونيا سبور، لحساب الدوري التركي.

وكشف نادي غلطة سراي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها هذه المواجهة، والتي ضمت إسم سفيان فيغولي.

وسيكون الدولي الجزائري، أمام فرصة لتحسين أرقامه في هذا الموسم، وهو الذي يملك في رصيده هدفين فقط، وتمريرة حاسمة واحدة، من أضل 13 شارك فيها.

يذكر أن هذه المواجهة التي ستجمع فريق قونيا سبور، بنادي غلطة سراي، تدخل ضمن الجولة الـ19 من الدوري التركي.