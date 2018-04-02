فيغولي: “أنا محظوظ باللعب إلى جانب هذين اللاعبين”    

إعتبر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، أن تواجد لاعبين مثل مريانو وناغاتومو، في صفوف ناديه غلطة سراي التركي، يعد إضافة كبيرة للفريق.

ونقل الحساب الرسمي لنادي غلطة سراي، تصريح سفيان فيغولي، أين قال: “أنا محظوظ باللعب إلى جانب لاعبين مثل مريانو وناغاتومو”.

وأضاف: “يمتازان بأسلوب لعب مختلف، وأرى أنه بإمكانهما تقديم المساعدة اللازمة للفريق، للتتويج بلقب هذا الموسم”.

وكان اللاعب مريانو، وراء التمريرة الحاسمة التي سجل من خلالها سفيان فيغولي، الهدف الأول لفريقه أمام طرابازون سبورت.

وعاد زملاء فيغولي، لصدارة الدوري التركي، بفارق نُقطة واحدة عن إسطنبول باشاك شهير، بعد فوزهم أمس على طرابازون سبورت.