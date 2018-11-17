فيغولي: ” أنا ومبولحي وحليش لدينا دور مهم في المنتخب بصفتنا الأقدم”

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني سفيان فيغولي على الدور الكبير الذي يلعبه رفقة رايس وهاب مبولحي ورفيق حليش داغل غرف تغيير الملابس بإعتبارهم ركائز المنتخب الوطني.

وأجرى فيغولي حوارا مطولا مع أسبوعية فرانس فوتبول تحدث من خلاله عن عودته إلى المنتخب الوطني قائلا:

” أنا واحد من أقدم اللاعبين في المنتخب الوطني، وأحاول التدخل عندما يتطلب الأمر ، وتصحيح بعض الأخطاء”

وأضاف: ” حتى وإن كان القائد الحقيقي هو بلماضي ، وأنه يلقي خطابات محفزة عند الضرورة وأن العمل معه جيدا للغاية إلا أنه لا يمكن تغيير كل شيء بين عشية وضحاها”

تابع: “يتوجب علينا أنا وحليش ومبولحي أن نساعد بلماضي في مهمته بصفتنا الأقدم في المنتخب ولدينا دور مهم من أجل إعادة المجموعة إلى أحسن أحوالها”.