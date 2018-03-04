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فيغولي: “احترمنا الخصم وهدفنا التتويج بالبطولة”

الرياضة
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فيغولي: “احترمنا الخصم وهدفنا التتويج بالبطولة”
بقلم أمير بهلول

أكد سفيان فيغولي نجم غلطة سراي التركي أن فريقه احترم “كارابوك سبور” في مباراة أمس لحساب الجولة الـ24 من الدوري التركي رغم الفوز عليهم بـ7-0.

وقال فيغولي في تصريحات خص بها قناة “بيين سبورتس”: “احترمنا الخصم وفعلنا كل شيء في المباراة”

وأضاف: “لعبنا المباراة بجدية كبيرة وضغطنا على الخصم منذ الدقائق الأولى ونحن سعداء بالنتيجة المحققة”.

وتابع: “بالنسبة لي أحاول دائما أن أقدم الإضافة اللازمة لفريقي ومساعدته على تحقيق الفوز وهذا مافعلته في المباراة”.

وختم كلامه: “هدف كل واحد منا هو قيادة الفريق لتحقيق البطولة وهذا ما سنحاول فعله إلى آخر جولة”.

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