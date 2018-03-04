فيغولي: “احترمنا الخصم وهدفنا التتويج بالبطولة”

أكد سفيان فيغولي نجم غلطة سراي التركي أن فريقه احترم “كارابوك سبور” في مباراة أمس لحساب الجولة الـ24 من الدوري التركي رغم الفوز عليهم بـ7-0.

وقال فيغولي في تصريحات خص بها قناة “بيين سبورتس”: “احترمنا الخصم وفعلنا كل شيء في المباراة”

وأضاف: “لعبنا المباراة بجدية كبيرة وضغطنا على الخصم منذ الدقائق الأولى ونحن سعداء بالنتيجة المحققة”.

وتابع: “بالنسبة لي أحاول دائما أن أقدم الإضافة اللازمة لفريقي ومساعدته على تحقيق الفوز وهذا مافعلته في المباراة”.

وختم كلامه: “هدف كل واحد منا هو قيادة الفريق لتحقيق البطولة وهذا ما سنحاول فعله إلى آخر جولة”.